В Лысогорском районе мужчина на «десятке» слетел с дороги и разбился насмерть

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 15 июля, в Лысогорском районе Саратовской области мужчина на «десятке» слетел с дороги и разбился насмерть.

По предварительным данным, авария произошла в 8:20 в районе села Белое озеро. ВАЗ-2110, за рулем которого находился 50-летний водитель, столкнулся с ВАЗ-2114, которым управлял 25-летний парень.

В результате столкновения водитель ВАЗ-2110 скончался по дороге в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства выясняются.

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