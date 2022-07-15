фото: ГИБДД

В Ленинском районе пенсионерку сбили у остановки. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Сегодня, 15 июля, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП. На перекрестке улиц Антонова и Перспективной рядом с остановкой «Гипермаркет Магнит» 60-летняя женщина попала под колеса иномарки. За рулем авто марки KIA сидела 42-летняя водитель.

Пострадавшую госпитализировали в больницу

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