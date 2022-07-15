фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Аткарского «поджигателя» парикмахерской осудили на 12 лет. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
Напомним, 22 декабря 2021 года в районе 15 часов дня 38-летний Руслан Оноприенко
решил отомстить своей бывшей жене. Мужчина пришел к парикмахерскому салону, где его экс-супруга работала. Удостоверившись, что она на месте, Оноприенко разлил бензин на первом этаже и поджег его зажигалкой. Вспыхнул пожар, огонь распространился по зданию.
Женщины, работавшие в салоне, вынуждены были спасаться из огня, прыгая на асфальт из окон второго этажа, получили травмы и ожоги разной степени тяжести.
Ущерб, нанесенный зданию оценивается в сумму более 420 000 рублей. Оноприенко признали виновным в покушении на убийство пяти человек и умышленном уничтожении чужого имущества.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.
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