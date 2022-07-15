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Общество15 июля 2022 7:36

В Энгельсе УК отремонтировали крышу после вмешательства приставов

Евгений Бадиков
фото: УФССП

фото: УФССП

В Энгельсе отремонтировали крышу после вмешательства приставов. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

По данным ведомства, управляющая компания обязалась отремонтировать кровлю многоэтажки после затопления двух квартир из-за дождей.

Решение суда в установленный срок УК не выполнила, поэтому сотрудников предупредили об уголовной ответственности.

После вмешательства надзорных органов, крыша была отремонтирована.

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