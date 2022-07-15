В Энгельсе УК отремонтировали крышу после вмешательства приставов

фото: УФССП
В Энгельсе отремонтировали крышу после вмешательства приставов. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.
По данным ведомства, управляющая компания обязалась отремонтировать кровлю многоэтажки после затопления двух квартир из-за дождей.
Решение суда в установленный срок УК не выполнила, поэтому сотрудников предупредили об уголовной ответственности.
После вмешательства надзорных органов, крыша была отремонтирована.
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