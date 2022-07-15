Роман Бусаргин

Роман Бусаргин: поддержка жителей Донбасса - это наш долг. Об этом врио главы региона рассказал на сегодняшнем заседании правительства Саратовской области.

Сегодня, 15 июля, Роман Бусаргин рассказал о визите на территорию ЛНР представителей Саратовской области.

Вместе с Николаем Панковым врио губернатора подписали сотрудничество со Сватовским районом Луганской Народной Республики.

— Задача - подготовить район к зиме и помочь с организацией учебы. В августе в Саратовскую области приедут дети оттуда на летний отдых.

Рассказал Бусаргин и о поставках гуманитарной помощи - первые 50 тонн гуманитарного груза строительного материала, медикаментов и товаров первой необходимости уже прибыли на территорию района. В ближайшее время произойдет поставка учебников и школьного инвентаря. Всего с февраля Саратовская область отправила на Донбасс порядка 400 тонн гуманитарных грузов.

— Поддержка жителей Донбасса - наш долг. Мы единый народ, об этом никто не забывал и не забудет - заключил Бусаргин.

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