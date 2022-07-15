фото: ГИБДД

В Аркадакском районе перевернулся кроссовер. Об этом сообщает ГИБДД Саратовской области.

Вчера, 14 июля, в Аркадакском районе Саратовской области произошло ДТП.

Примерно в 16:00 на 198 километре автодороги Пенза-Балашов-Михайловка 36-летний мужчина за рулем Hyundai Tuscon не справился с управлением кроссовера.

Машину бросило на обочину, после чего она слетела с дороги и опрокинулась в кювет. В результате ДТП госпитализирована 32-летняя пассажирка иномарки.

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