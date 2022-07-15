фото очевидца

Бродячие собаки в Вольске загнали мать с детьми в «Сбербанк». Об этом стало известно из социальных сетей.

12 июля Вольского района Андрей Татаринов рассказал об отловленных собаках.

— Сегодня в город вернули собак ,которые ранее были отловлены. Им проведена стерилизации и вакцинация. Местные зоозащитники отслеживали судьбу этих животных, — писал глава района.

В комментариях развернулась дискуссия, в ходе которой большинство местных жителей жаловались на бродячих животных, но были и те, кто считали, что большая часть вины лежит на человеке

Одна из жителей города рассказала, что заметила на площади стаю собак и спряталась в «Сбербанке». Судя по фотографии, бездомные алабаи гуляют в самом центре города - на фоне здание Немецкого банка.

— Оттуда начали выглядывать мамы с детьми - ага, вроде убежали, пошли», - пишет девушка.

Напомним, ранее «КП-Саратов» неоднократно писали о нападениях бродячих собак по всей области и о особенностях программы ОСВВ.

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