Роман Бусаргин в Пугачеве

В Пугачеве стартовала программа ремонта дворов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Роман Бусаргин.

Врио губернатора посетил Пугачев с рабочим визитом в конце июня. Местные жители пожаловались на состояние двор и дорог в Северо-Западном микрорайоне города. Проблема особенно ярко выражена весной и осенью во время дождей.

По словам Бусаргина, было принято решение начать в Пугачеве новую программу ремонта дворов. В этом году будут благоустроены территории 14 домов.

— С 14 июля работы начались. Финансирование обеспечили за счет внебюджетных источников, — пишет Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.