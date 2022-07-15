Фото: ГУ МЧС по региону

В Пугачеве ветер сорвал кровлю с крыш госучреждений. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

По данным ведомства, вчера, 14 июля, металлические листы кровли сорваны ветром со здания администрации района. Погнуты и завернуты листы и на здании налоговой службы.

Пострадавших нет.

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