Фото: ГУ МЧС по региону
В Пугачеве ветер сорвал кровлю с крыш госучреждений. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
По данным ведомства, вчера, 14 июля, металлические листы кровли сорваны ветром со здания администрации района. Погнуты и завернуты листы и на здании налоговой службы.
Пострадавших нет.
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