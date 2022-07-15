Пятница выйдет сухой и теплой в Саратовской области. Об этом сообщает Приволжский УГМС.

Сегодня, 15 июля Саратове синоптики обещают небольшую облачность без осадков. Воздух прогреется до +27 градусов, ветер подует западный с силой 6 м/с.

В Саратовской области днем преимущественно без осадков. Ветер подует западный с силой 5-10 м/с. Его порывы местами достигнут 14 м/с. Днем температура колеблется от +24 градусов до +29.

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