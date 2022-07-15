Фото: СУ СКР

В Саратове четырехлетний мальчик умер после ожогов. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Согласно данным ведомства, 4-летнего ребенка доставили в ожоговое отделение одной из саратовских больниц 5 июля. У ребенка диагностированы ожоги кипятком I, II, III степени тела, а также рук и ног. Сегодня, 14 июля, мальчик скончался.

По предварительной версии, 4-летний мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком. Прокуратурой организована и проводится проверка, ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора района.

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