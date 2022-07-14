фото: ГИБДД
В Саратовской области столкнулись три авто. Об этом сообщает Госавтоинспекция Саратовской области.
Сегодня, 14 июля, в 17:20 в Саратовской области произошла страшная автокатастрофа.
На 379 км автодороги Сызрань Саратов Волгоград в Красноармейского районе столкнулись три автомобиля - грузовик с полуприцепом Volvo с 25-летним водителем, «Газель», за рулем которой находился 54-летний мужчина и легковой автомобиль Brilliance, за рулем которого находился 24-летний парень.
В результате ДТП водитель «Газели» госпитализирован.
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