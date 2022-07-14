фото очевидца

Жители Ртищево рассказывают о «сугробах» из града.

Сегодня, 14 июля, в Ртищево небо заволокло тучами и пошел интенсивный и очень крупный град. Кадрами с буйством стихии с редакцией «КП-Саратов» поделились читатели.

Сегодня синоптики обещали в Ртищево сильные ливни, завтра же +25 и общеают ясную погоду.

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