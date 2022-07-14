фото: архив КП

Обвиняемый в убийстве саратовец попытался задушить сожительницу в зале суда. Об этом сообщает в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 39-летнего жителя Балаково обвиняли в убийстве и совершении иных противоправных деяний. В феврале 2022 года, находясь в зале суда, мужчина вышел за барьер, набросился на сожительницу и начал ее душить. Сотрудники правоохранительных органов оттащили мужчину.

Против гражданина завели дело по статье покушение на убийство. Материалы переданы в районный суд для рассмотрения по существу.

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