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Общество14 июля 2022 13:43

Следователи проводят проверку по факту утопленника в Орловском

27-летний парень нырял за ракушками и не всплыл
Евгений Бадиков
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

Следователи проводят проверку по факту утопленника в Орловском. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Напомним, сегодня, 14 июля 27-летний мужчина вместе с приятелем пришли искупаться на один из притоков Волги в селе Орловское. Молодые люди ныряли на дно и ловили ракушки.

27-летний молодой человек не выплыл на поверхность, его приятель позвонил в экстренную службу спасения. Прибывшие сотрудники облспаса обнаружили на дне водоема и извлекли на берег тело мужчины.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. Назначена судмедэкспертиза.

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