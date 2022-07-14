Скриншот документа

Минстрой Саратовской области утвердил нормативы цен на социальное жилье. Об этом стало известно из Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 11 июля 2022 года, подписанного Павлом Мигачевым.

Согласно тексту документа, цена на жилье в новостройках будет фиксированной и составит 63190 рублей за квадратный метр. Для вторичного рынка социального жилья стоимость одного квадратного метра будет варьироваться.

В Саратове, Энгельсе, Балакове, Балашове, Красноармейске, Пугачеве, Татищеве и ЗАТО Светлый цена квадратного метра приравнена к стоимости его на первичном рынке жилья — 63190 рублей.

Дешевле всего жилье будет стоить в Кочетовском муниципальное образовании Аткарского района, Новорепинском муниципальном образовании Ершовского района и Петропавловском муниципальном образовании Новоузенского района - 6319 рублей за квадратный метр, что в десять раз ниже саратовских показателей.

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