Скриншот с сайта госзакупок
В Ленинском районе 22 дома проверят на аварийность. Информация об этом появилась на официальном портале госзакупок.
Администрация Ленинского района Саратова объявила торги на выполнение работ по обследованию (по инженерно-техническому обследованию основных строительных конструкций) жилищного фонда на предмет аварийности и непригодности для проживания на территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов». Информация появилась вчера, 13 июля.
Согласно сопроводительной документации, подрядчик должен будет изучить эксплуатационную документацию, провести детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и замерами повреждений, подготовить фотобазу по дефектам и подготовить отчет.
Проверять будут 22 дома:
1) Нефтепромысловая, д. 25;
2) Гусельский переулок, д. 1;
3) Зеркальная, д. 1б;
4) Проспект Строителей, д. 8;
5) Проспект Строителей, д. 27б;
6) Московское шоссе д. 26;
7) Зеркальная, д. 4;
8) Саперная, д. 10;
9) СМП-210, д. 6;
10) Елшанская, д. 25;
11) Малая Елшанская, д. 28;
12) Малая Елшанская, д. 4;
13) Ломоносова, д. 18б;
14) 2-я Прокатная, д. 20;
15) Бульварная, д. 4а;
16) Бульварная, д. 4;
17) ДОС, д. 1;
18) ДОС, д. 3;
19) ДОС, д. 2;
20) Курдюмская, д. 88;
21) Газопромысловая, д. 14;
22) Вишневый проезд, д. 15.
На выполнение работ выделено 30 дней, стоимость составит - 901 666,67 рублей.
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