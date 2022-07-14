Скриншот с сайта госзакупок

В Ленинском районе 22 дома проверят на аварийность. Информация об этом появилась на официальном портале госзакупок.

Администрация Ленинского района Саратова объявила торги на выполнение работ по обследованию (по инженерно-техническому обследованию основных строительных конструкций) жилищного фонда на предмет аварийности и непригодности для проживания на территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов». Информация появилась вчера, 13 июля.

Согласно сопроводительной документации, подрядчик должен будет изучить эксплуатационную документацию, провести детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и замерами повреждений, подготовить фотобазу по дефектам и подготовить отчет.

Проверять будут 22 дома:

1) Нефтепромысловая, д. 25;

2) Гусельский переулок, д. 1;

3) Зеркальная, д. 1б;

4) Проспект Строителей, д. 8;

5) Проспект Строителей, д. 27б;

6) Московское шоссе д. 26;

7) Зеркальная, д. 4;

8) Саперная, д. 10;

9) СМП-210, д. 6;

10) Елшанская, д. 25;

11) Малая Елшанская, д. 28;

12) Малая Елшанская, д. 4;

13) Ломоносова, д. 18б;

14) 2-я Прокатная, д. 20;

15) Бульварная, д. 4а;

16) Бульварная, д. 4;

17) ДОС, д. 1;

18) ДОС, д. 3;

19) ДОС, д. 2;

20) Курдюмская, д. 88;

21) Газопромысловая, д. 14;

22) Вишневый проезд, д. 15.

На выполнение работ выделено 30 дней, стоимость составит - 901 666,67 рублей.

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