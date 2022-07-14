фото: Госавтоинспекция Саратова

В Кировском районе Саратова КАМАЗ сбил велосипедиста. Об этом сообщает Госавтоинспекция города Саратова.

По предварительным данным, сегодня, 14 июля, в 14:25 напротив дома 172 по улице Танкистов грузовой автомобиль КАМАЗ с 35-летним мужчиной за рулем сбил 22-летнего парня на велосипеде.

Велосипедист госпитализирован.

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