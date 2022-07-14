фото: ГУ МВД

В Саратове общественники вместе с полицейскими закрасили граффити с рекламой наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В рамках антинаркотических мероприятий «Мак - 2022» сотрудники Управления МВД России по городу Саратову вместе с членами Общественного совета закрашивали надписи, содержащие рекламу наркотиков и трудоустройства наркокурьерами. К полицейским также присоединились работники администрации МО «Город Саратов», народные дружинники и волонтеры из всероссийского молодежного движения «МИР».

Подобную рекламу нередко можно встретить на фасадах жилых домов, заборах и зданиях. Большинство молодежи знает, что благодаря подобным граффити можно узнать, где купить наркотики или устроится на подработку наркокурьером. Участники закрасили более 30 незаконных надписей, расположенных в Октябрьском и Фрунзенском районах, подобные рейды проводятся на постоянный основе.

— Уничтожая незаконную рекламу наркотиков, мы помогаем подросткам и молодежи не встать на опасный путь наркозависимости, - прокомментировал член Общественного совета при городском управлении полиции Марлен Махметов.

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