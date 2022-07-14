фото: ГУ МВД

В Ленинском районе Саратова полицейские накрыли наркопритон. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Саратовские полицейские в ходе операции «Мак» ликвидировали наркопритон. Установлено, что в одной из квартир жилого дома на улице Булгакова сожители периодически собирались наркозависимые гости, которые делились веществами с хозяевами. И мужчина 34 лет, и 43-летняя женщина - признались в многолетнем употреблении соли и мефедрона. В комнатах обнаружены шприцы и смятые бутылки для курения наркотиков.

Возбуждено уголовное дело.

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