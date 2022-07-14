Житель Саратова осужден за нападение на 17-летнюю дочь - мужчина пытался задушить подростка

фото: СУ СКР

Пьяный саратовец пытался задушить свою дочь. Об этом сообщает следственный комитет Саратовской области.

Следствием и судом установлено, что вечером, 4 марта 43-летний мужчина находился у себя дома на улице 2-ой Садовой в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвый мужчина набросился на дочь и ударил ее головой о стену, после чего начал душить. За ребенка заступилась супруга, оттащив мужа. Девушка была госпитализирована, в данный момент ее здоровью ничего не угрожает.

Вину злоумышленник не признал, суд же счет вину полностью доказанной и назначил наказание в виде семи лет лишение свободы в колонии строгого режима.

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