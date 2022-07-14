Фото: Пресс-служба Саратовской епархии

Мощи Сергия Радонежского прибудут в Саратов 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба Саратовской епархии.

Вчера, 13 июля, в Саратовском епархиальном управлении состоялось заседание епархиальной комиссии по принесению святынь и организации крестных ходов, которое возглавил митрополит Саратовский и Вольский Игнатий.

В этом году РПЦ молитвенно отмечает 600-летие со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Ковчег с мощами в Саратове ковчег будет находится 10 и 11 августа.

Согласно распорядку, 10 августа в 1.00 в Покровском соборе Саратова начнется ночная Божественная литургия, на которой состоится торжественная встреча мощей. С 1.00 10 августа по 19.00 11 августа будет открыт круглосуточный доступ к мощам. Проводы мощей состоятся вечером 11 августа после соборного архиерейского вечернего богослужения (начало в 17.00).

Волонтеры помогут паломникам, стоящим в очереди. Верующие смогут подкрепиться выпечкой и бесплатным горячим чаем. Из благочиний Саратовской епархии и епархий, входящих в состав митрополии, все желающие смогут добраться на автобусах. Каждый, кто побывал у мощей, получит в благословение икону преподобного Сергия.

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