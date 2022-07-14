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Общество14 июля 2022 11:00

Саратовчанка пожаловалась на запах машинного масла на новом пляже

Жительница Саратова обратила внимание на зловонное пятно на Волге
Наталия Калинина
Пятно на Волге

Пятно на Волге

Жительница Саратова пожаловалась на зловонное пятно на Волге, в районе нового пляжа. Своим возмущением горожанка поделилась в социальной сети.

Как пишет Дарья Бабий в группе «Саратов онлайн» пятно грязи появилось возле нового пляжа и пахнет машинным маслом.

- В связи с выпавшими осадками дождевая вода попадает в систему ливневой канализации. Мутный осадок связан с примесями песка и грунта. Попадание нефтепродуктов в Волгу исключено, - ответили обеспокоенной саратовчанке в администрации Октябрьского района.

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