Саратовчанка пожаловалась на запах машинного масла на новом пляже

Пятно на Волге

Жительница Саратова пожаловалась на зловонное пятно на Волге, в районе нового пляжа. Своим возмущением горожанка поделилась в социальной сети.

Как пишет Дарья Бабий в группе «Саратов онлайн» пятно грязи появилось возле нового пляжа и пахнет машинным маслом.

- В связи с выпавшими осадками дождевая вода попадает в систему ливневой канализации. Мутный осадок связан с примесями песка и грунта. Попадание нефтепродуктов в Волгу исключено, - ответили обеспокоенной саратовчанке в администрации Октябрьского района.

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