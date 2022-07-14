Жара в городских условиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 15 июля, в Саратовскую область вернется опасная жара, об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Специалисты отмечают, что в регионе оранжевый уровень опасности. Особенно высокая температура установится в отдельных районах Леевобережья. Там ожидается чрезвычайная пожарная опасность: 5 класс.

Неблагоприятные метеорологические явления, а именно желтый уровень опасности, сохранится в большинстве районов Саратовской области.

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