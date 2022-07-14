Фото: архив КП

Житель Саратова выплатит государству 45 миллионов. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Ведомство установило, что в 2018-2019 гг. между 41-летним жителем Саратовской области и двумя юридическими лицами заключены договоры на займ денег на общую сумму 45,8 млн рублей.

В марте 2021 года нотариус удостоверила соглашения о взыскании с организаций в пользу мужчины денежных средств в счет погашения долга по договорам займа. При этом сведений о его материальном положении, позволяющем единовременно передать организациям деньги в указанном размере, не имелось, мужчина не предоставлял декларации о доходах.

Прокуратура обратилась в суд с исками о признании недействительными договора и соглашений и о взыскании незаконно полученных денежных средств пользу казны на сумму в 45,8 млн рублей.

На счета физического лица наложен арест. В отношении нотариуса возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.

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