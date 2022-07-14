фото: Избирательная комиссия Саратовской области

Артем Чеботарев подал документы на выборы губернатора Саратовской области. Об этом сообщает Избирательная комиссия Саратовской области.

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», бывший боксер Артем Чеботарев подал документы для участия в выборах губернатора Саратовской области. Об этом стало известно вчера, 13 июля.

Напомним, ранее Артем Чеботарев был выдвинут от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду!» 9 июля.

Чеботарев стал шестым кандидатом, документы уже подали пять человек - врио губернатора Роман Бусаргин от партии «ЕР», Дмитрий Пьяных от «ЛДПР», Александр Ванцов, представляющий партию «Родина», Игорь Калганов от «Партии возрождения России», Ольга Алимова от партии «КПРФ»

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