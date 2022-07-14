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Общество14 июля 2022 7:00

В центре Саратова из-за опиловки деревьев перекрыли движение

Наталия Калинина

Сегодня утром, 14 июля, в центре Саратова из-за опиловки деревьев перекрыли движение, об этом сообщает городская администрация.

Специалисты коммунальных служб опиливают деревья на улице Сакко и Ванцетти на участке между улицами Максима Горького и Вольской.

Движение транспорта в месте проведения работ запрещено.

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