Объявление на Авито

В Саратове продают знаменитый замок возле горпарка. Он выставлен на «Авито» и цена экстравагантного дома составляет 43 миллиона рублей.

Знаменитый коттедж, ставший одним из символов городского парка, расположен по адресу 3-й Вакуровский проезд в Октябрьском районе. Собственник предлагает приобрести пятиэтажное здание за 43 миллиона рублей.

В коттедже есть баня, бассейн и гараж. Его площадь составляет 690 квадратных метров. Год постройки: 2000.

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