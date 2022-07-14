Объявление на Авито
В Саратове продают знаменитый замок возле горпарка. Он выставлен на «Авито» и цена экстравагантного дома составляет 43 миллиона рублей.
Знаменитый коттедж, ставший одним из символов городского парка, расположен по адресу 3-й Вакуровский проезд в Октябрьском районе. Собственник предлагает приобрести пятиэтажное здание за 43 миллиона рублей.
В коттедже есть баня, бассейн и гараж. Его площадь составляет 690 квадратных метров. Год постройки: 2000.
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