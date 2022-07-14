фото очевидца

В Саратове «Калина» врезалась в локомотив на переезде. Об этом стало известно из социальных сетей.

По информации паблика «Саратов онлайн», сегодня, 14 июля, в окрестностях Саратова произошло ДТП. По данным очевидца и региональной Госавтоинспекции, на переезде у села Александровка «Лада Калина» столкнулась с маневровым локомотивом.

Пострадавших нет.

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