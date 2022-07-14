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Жители Энгельса просят администрацию починить деревянный мост. Об этом стало известно из соцсетей.

Вчера, 13 июля, в городском сообществе «Мой Энгельс» появился пост от одного из подписчиков. По словам мужчины, пешеходный мост через реку в районе улицы 1-я Коротая требует капитального ремонта, все поперечные несущие балки моста сгнили.

— До ЧП с проломом и падением людей в воду осталось совсем немного. Раньше мы латали сами доски, но теперь смысла латать нет, их не к чему крепить. Нужно менять все несущие деревянные элементы, а такой капремонт нам не под силу.

От лица жителей и гостей района, просим администрацию города починить мост с заменой несущих балок, пока в провалы не упади дети или престарелые люди, которые каждый день десятками ходят по мосту в магазин, — рассказал автор.

В комментариях мужчине ответил официальный аккаунт администрации Энгельсского района — Здравствуйте! Мост не находится на балансе города. Тем не менее, специалисты выехали на место. Минимальный перечень работ будет выполнен до 18 июля.

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