Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2022 8:33

Жители Энгельса просят администрацию починить деревянный мост

Несущие балки моста сгнили
Евгений Бадиков
Фотографии автора публикации

Фотографии автора публикации

Жители Энгельса просят администрацию починить деревянный мост. Об этом стало известно из соцсетей.

Вчера, 13 июля, в городском сообществе «Мой Энгельс» появился пост от одного из подписчиков. По словам мужчины, пешеходный мост через реку в районе улицы 1-я Коротая требует капитального ремонта, все поперечные несущие балки моста сгнили.

— До ЧП с проломом и падением людей в воду осталось совсем немного. Раньше мы латали сами доски, но теперь смысла латать нет, их не к чему крепить. Нужно менять все несущие деревянные элементы, а такой капремонт нам не под силу.

От лица жителей и гостей района, просим администрацию города починить мост с заменой несущих балок, пока в провалы не упади дети или престарелые люди, которые каждый день десятками ходят по мосту в магазин, — рассказал автор.

В комментариях мужчине ответил официальный аккаунт администрации Энгельсского района — Здравствуйте! Мост не находится на балансе города. Тем не менее, специалисты выехали на место. Минимальный перечень работ будет выполнен до 18 июля.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.