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Общество14 июля 2022 8:22

В Калининском районе поймали 20 купавшихся в неположенном месте детей

Наталия Калинина
Фото: пресс-служба прокуратуры

Фото: пресс-служба прокуратуры

В Калининском районе Саратовской области правоохранители обнаружили 20 купавшихся в неположенном месте детей. об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что 20 несовершеннолетних купались в необорудованных местах и находились без присмотра взрослых. Знаки «Купаться запрещено!» в опасных местах установлены не были.

После проверки прокурор внес представление главе района.

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