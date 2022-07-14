Саратовцам скоро разрешат ловить раков

Готовы к употреблению Фото: Игорь ЛИФАНОВ

В Саратовской области скоро разрешат ловить раков. Сегодня, 14 июля, об этом сообщил комитет охотничьего хозяйства и рыболоства.

Лов раков в размере не менее 10 сантиметров будет разрешен в течении месяца. Запрет на использование раколовок снят с 15 июля по 15 августа. Однако допустимо ставить не более трех штук на одного охотника.

В сутки саратовцы могут ловить до 50 раков. С 16 августа вылов деликатесного продукта вновь будет запрещен.

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