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Общество14 июля 2022 8:17

Саратовцам скоро разрешат ловить раков

В Саратовской области на месяц снимут запрет на ловлю раков
Наталия Калинина
Готовы к употреблению

Готовы к употреблению

Фото: Игорь ЛИФАНОВ

В Саратовской области скоро разрешат ловить раков. Сегодня, 14 июля, об этом сообщил комитет охотничьего хозяйства и рыболоства.

Лов раков в размере не менее 10 сантиметров будет разрешен в течении месяца. Запрет на использование раколовок снят с 15 июля по 15 августа. Однако допустимо ставить не более трех штук на одного охотника.

В сутки саратовцы могут ловить до 50 раков. С 16 августа вылов деликатесного продукта вновь будет запрещен.

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