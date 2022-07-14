Саратовцы вбирают лисичку: завершился опрос КП-Саратов по выбору талисмана для игр «Умный город. Живи спортом»

Корсак Фото: Википедия

Игры спортсменов-любителей «Умный город. Живи спортом» пройдут с 31 августа по 5 сентября. В Саратовскую область приедут более 1700 спортсменов-любителей со всей страны.

Сейчас саратовцы могут выбрать для них талисман. Голосование продлится до 19 июля включительно. Отдать свой голос можно на Госуслугах по ссылке.

Пока идет голосование, мы провели свой небольшой опрос в Телеграм-канале КП-Саратов. Большинство наших подписчиков считают, что талисманом для I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» должен стать корсак – степная лисица.

Результаты опроса

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.