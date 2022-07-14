Саратовская область готовится к фестивалю «Вкусы России»

Саратовская продукция

Саратовская область готовится к участию в национальном гастрономическом фестивале «Вкусы России». Он состоится в столице.

В павильоне Саратовской области будет выставлено 400 калачей, 800 килограммов меда и 104 упаковки сыра из села Лох. Впервые в Москву привезут хвалынские соки и морсы, тыквенное масло, разные виды меда.

Гастрофестиваль «Вкусы России» проходит с 14 по 17 июля в Москве, в Парке Горького.

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