Олег Костин

Олег Костин приказал возобновить масочный режим в больницах. Об этом глава минздрава области рассказал в своем телеграм-канале.

Сегодня, 14 июля, Олег Костин принял участие в совещании с главой Минздрава России Михаилом Мурашко. На встрече подняли вопрос по росту заболеваемости коронавирусом в Европе. По словам Костина, на данный момент прогнозы умеренно оптимистичные, в нашей стране особого роста нет, но к осени он возможен.

Михаил Мурашко напомнил, что главное - сбережение здоровья и необходимо возобновить профилактические меры в медучреждениях. Министр здравоохранения области Олег Костин сегодня подпишет приказ о возобновлении масочного режима в медучреждениях как для персонала, так и для пациентов.

— Нельзя допустить, чтобы кто-то занес инфекцию к больному и усугубил состояние его здоровья. Ну и привычные уже меры, которые показали свой положительный эффект, меры личной гигиены, вакцинация и ревакцинация раз в полгода, ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, — пишет Костин.

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