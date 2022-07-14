Двойняшки на прогулке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За первые 6 месяцев 2022 года в Саратовской области родилась 101 пара двойняшек. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в региональном управлении ЗАГСа.

Чаще всего рождались смешанные пары (мальчик и девочка), которые еще называют «королевская» двойня. Их было 38 пар. Мальчики-двойняшки появлялись 35 раз за полгода, а девочки-двойняшки – 28 раз.

Чаще всего рождение двойняшек происходит в Энгельсе, а также в Ленинском и Заводском районах Саратова.

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