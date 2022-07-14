В Саратове молодой человек устроил смертельное ДТП, сбежал и сжег машину

Фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 13 июля, в Жасминном поселке 21-летний парень насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места преступления. Сейчас подозреваемый задержан.

По предварительным данным, авария произошла в 12:30 в поселке «Жасминный». 21-летний водитель ехал без прав на «девятке» и сбил 67-летнюю женщину. Водитель скрылся с места происшествия, а пожилая женщина умерла в больнице.

Вскоре инспекторы полка ДПС ГИБДД УМВД России обнаружили обгоревший ВАЗ-2109 возле дома на улице Софийская, в водителя доставили в отдел полиции. Он пояснил, что пытался оказать первую помощь пострадавшей, сходил в ближайшую больницу, затем вновь вернулся на место происшествия и, дождавшись прибытия «скорой», покинул место ДТП. Действиям гражданина будет дана правовая оценка, о чем сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

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