Сегодня, 14 июля, в Саратове без воды остались поселок, частный сектор и четыре улицы, о чем сообщает ООО «КВС».

Для проведения сварочных работ на водопроводе в микрорайоне Шарковка, 2 до 20.00 пришлось отключить холодную воду для абонентов поселка Шарковка, 1-5.

Для работ на ВНС СЭПО была прекращена подача холоднйо воды для абонентов по адресам проспект 50 лет Октября,118-146; Гвардейская,5,5а,5б,9а,11а,11б; Молодежный проезд,3,5; частный сектор в микрорайоне 4-я Дачная. Подачу ресурса восстановят в 14:00.

Работы также ведутся на водопроводных коммуникациях по адресу Некрасова, 49. До 20.00 без воды остались абоненты на Некрасова, от Московской до Первомайской.

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