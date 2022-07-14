На тушение лагеря «Звездочка» в Саратове выезжали девять расчетов

Пожар был локализован Фото: Даба ДАБАЕВ

Сегодня, 14 июля, под Саратовом загорелся детский лагерь «Звездочка», об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание заметили в 09.26 в ДОЛ «Звездочка». Загорелась отдельно стоящее здание, расположенное на территории лагеря. Пожарно-спасательные подразделения выехали автоматом по вызову № 2 (повышенной готовности), однако на месте дали отбой вызову.

Площадь пожара 12 квадратных метров, обошлось без пострадавших. На место выезжали девять расчетов.

Обновление от 11:30:

— В ДООЦ «Звездочка» в домике для обслуживающего персонала произошло задымление. По предварительным данным причиной стало замыкание проводки. На место выезжали пожарные расчеты, пострадавших нет. Основная масса детей, отдыхающих в лагере, в настоящее время находится на спартакиаде в ДООЦ «Дубки». Оставшиеся в лагере дети находятся под присмотром воспитателей. Лагерь продолжает функционировать в штатном режиме. — Администрация Ленинского района Саратова

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