Володин: начальству Петровска хвалиться нечем

Петровск

Спикер ГД отругал власти Петровска за ситуацию с тротуарами и пляжем, о чем пишут е в Телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов».

- Власти Петровска до сих пор не включили в программу по благоустройству ремонт тротуаров, возле стадиона и городского парка. Жители вынуждены ходить по проезжей части. Необходимо срочно решить проблему.

На берегу Медведицы создали зону отдыха, но там жители не могут искупаться, потому что река заросла. Местные власти могли получить средства на ее расчистку, но не подали соответствующую заявку, - внес критику Володин.

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