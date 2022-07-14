фото: СУ СКР

Директора АО «Нефтемаш-Сапкон» осудят за долги по зарплате. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, с 1 июля 2020 года по 31 марта 2021 года генеральный директор одного из промышленных АО во Фрунзенском районе Саратова в течение двух месяцев не выплачивала зарплату 180 работникам предприятия.Общий размер задолженности превысил 19 млн. рублей, при этом сообщается, что возможность погасить долг по зарплате имелась.

Кроме того, в период с 4 марта 2020 года по 29 марта 2021 года тот же директор, дабы скрыть недоимку по налогам, отправила ложные данные, не заплатив около 15 миллионов рублей в бюджет государства

Обвиняемая вину не признала. По ходатайству следственного органа судом наложен арест на имущество юридического лица (по данным источника, завода «Нефтемаш-Сапкон») на сумму 42 млн. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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