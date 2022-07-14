В Саратовской области коронавирусом заразились еще 55 жителей

На сегодня, 14 июля, в Саратовской области обнаружено еще 55 новых случаев коронавируса. Всего заразились 255 695 человек. Выздоровело с начала эпидемии 249 049 человек, за сутки — 38. В стационарах остаются 120 человек, на амбулаторном лечении— 527.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 5;
- 7-14 лет — 2;
- 18-29 лет — 5;
- 30-49 лет — 13;
- 50-64 лет — 11;
- 65 и старше — 19.
Один человек поступил с пневмонией, остальные зараженные – с признаками ОРВИ.
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