В Заводском районе Mazda сбила мужчину

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 13 июля, в Заводском районе Саратова Mazda сбила мужчину, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 8:00 напротив дома № 1 по проспекту Энтузиастов. 34-летний водитель автомобиля Mazda-3 сбил 62-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

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