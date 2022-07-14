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Происшествия14 июля 2022 5:54

Житель Ершова пожаловался на избиение в отделе полиции

На полицейского из Ершовского района завели уголовное дело за нападение на мужчину
Наталия Калинина

На полицейского из Ершовского района Саратовской области завели уголовное дело за нападение на мужчину, его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, вечером 3 июля в фойе ОМВД РФ по Ершовскому району произошел конфликт. Полицейский ОППСп ОМВД РФ по Ершовскому району несколько раз ударил 53-летнего мужчину. Потерпевший сообщил об этом в правоохранительные органы.

Противоправные действия сотрудника полиции выявили сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России: «По данному факту сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области проводится проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности»

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