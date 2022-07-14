Житель Ершова пожаловался на избиение в отделе полиции

На полицейского из Ершовского района Саратовской области завели уголовное дело за нападение на мужчину, его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, вечером 3 июля в фойе ОМВД РФ по Ершовскому району произошел конфликт. Полицейский ОППСп ОМВД РФ по Ершовскому району несколько раз ударил 53-летнего мужчину. Потерпевший сообщил об этом в правоохранительные органы.

Противоправные действия сотрудника полиции выявили сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России: «По данному факту сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области проводится проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности»

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