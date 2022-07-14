Фото: троллейбус в Балаково
Вчера, 13 июля, в Балаково пострадала 56-летняя пассажирка заказного троллейбуса. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в 6:25 по адресу улица 30 лет Победы, 25а. Троллейбус Тролза следовал по «заказному» маршруту, когда 63-летний водитель допустил падение пассажирки.
В результате падения 56-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована.
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