фото: ГИБДД

В Саратове мужчина на иномарке врезался в грузовик. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 13 июля, в Волжском районе Саратова произошло ДТП. Примерно в 13:30 напротив дома №9 по улице 6-ой Соколовогорский поезд 60-летний мужчина за рулем Volkswagen Passat врезался в припаркованный KAMA3, и, в результате удара, столкнулся с «Газелью», которая управлялась 35-летним водителем.

В результате ДТП водитель иномарки госпитализирован.

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