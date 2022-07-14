Фото: архив КП
Ночью в марксовской больнице вспыхнул пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.
Сегодня, 14 июля, в Марксе произошел пожар. По данным ведомства, в 3 часа ночи в ГУЗ СО «ЦРБ г. Маркса» по адресу ул. Загородная Роща, 51 загорелся матрас. Пострадавших нет.
Причина пожара выясняется.
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