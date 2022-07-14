Михаил Исаев осматривает место под бассейн

В поселке Жасминный появится открытый бассейн. Вчера, 13 июля, Михаил Исаев осмотрел место под него, о чем пишет в своем Телеграм-канале. Бассейн появится на территории школы.

На прошлой неделе, при поддержке Вячеслава Володина Саратовская область получила дополнительное финансирование, из которого выделят средства на этот объект.

Вместе с главой районной администрации Ладой Мокроусовой было определено место, специалисты приступили к изучению грунта и подземных коммуникаций. Проект должны сдать в этом году.

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