Заседание в Саратове

В Саратовской области увеличится число сотрудников счетной палаты, об этом стало известно на сегодняшнем заседании комитета по бюджету областной думы.

Парламент проголосовал за инициативу, теперь ее рассмотрят в областной думе. Если законопроект будет принят, с 1 января 2023 года число сотрудников счетной палаты будет увеличено с 32 до 36. На зарплаты работникам из бюджета будет выделено 6,3 миллиона рублей, еще 700 тысяч рублей будет потрачено на организацию рабочих мест.

Такая инициатива связана с решением четырех районов области - Перелюбского, Воскресенского, Федоровского и Краснопартизанского самостоятельно вести внешний финансовый контроль. Соответственно, новые сотрудники палаты будут контролировать исполнение районного бюджета.

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