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Саратовские чиновники проверили температуру в автобусах. Сегодня представители регионального минтранса провели рейд по автобусам.

Как сообщает замминистра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Ивана Козаченко, такие рейды проводятся на постоянной основе. По нормам законодательства, температура внутри транспорта не должна превышать внешнюю на два градуса.

Из этого следует, что, если на улице +35 градусов, то в транспорте может быть до +37.

Конечно, количество жалоб возрастает в жару, кроме того, Козаченко отметил, что количество автобусов не соответствует требованиям у ряда перевозчиков, что вызывает скученность пассажиров и духоту.

Во время рейда руководитель группы по работе с обращениями граждан проверил несколько автобусов, следующих из Саратова в Энгельс, но нарушений не обнаружил.

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